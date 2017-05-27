27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مركز الحرب الفكرية يطلق حملة “لنقف معاً ضد التطرف”.. وينشر مقطع جديد للتحذير من الإرهاب | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أعدَّ مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع فيلماً قصيراً بعنوان “لا بقاء للإرهاب بعد هزيمته فكرياً”.

ونشر المركز الفيلم على حسابه بموقع “تويتر” اليوم السبت، داعياً لضرورة التكاتف والوقوف معاً في مواجهة الإرهاب.

وأطلق المركز بالتزامن مع ذلك حملة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتفاعل مع الفيديو، عبر وسم “اقف ضد التطرف” الذي شهد تفاعلاً واسعاً من قِبل المغردين.

يذكر أن وزارة الدفاع دشنت مركز الحرب الفكرية قبل نحو شهر، بهدف مواجهة جذور التطرف والإرهاب المنسوبة للإسلام، وملاحقة الأيديولوجيات المتطرفة، وتحصين الشباب حول العالم من التطرف عبر برامج وقائية وعلاجية.

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