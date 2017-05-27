27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مصر تواصل ضرباتها ضد معسكرات الإرهاب بالخارج
﻿

فيديو | مصر تواصل ضرباتها ضد معسكرات الإرهاب بالخارج

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت، نجاح الضربات الجوية التي وجهتها لـ “مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية” داخل الأراضي الليبية.

وأكد بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على فيسبوك أن “القوات الجوية نفذت عدداً من الضربات المركزة نهاراً وليلاً استهدفت عدداً من العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات”.

وتابع: “الضربة أسفرت عن تدمير كامل للأهداف المخططة التي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في تخطيط وتنفيذ الحادث الإرهابي الغادر ضد الأقباط والذي أوقع 29 قتيلاً في محافظة المنيا الجمعة.

كما أضاف أن “القوات المشاركة في الضربة عادت إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح”.

ولم يوضح البيان الأهداف التي وجهت إليها هذه الضربات داخل ليبيا.

وأوضح مصدر أن الطائرات المصرية نفذت 6 غارات مركزة استهدفت في الأغلب مخازن للذخيرة، بالإضافة للمقر الرئيسي للإرهابيين بالمدينة.

كذلك أشار إلى أن “الخسائر كانت كبيرة في صفوف الإرهابيين إضافة لذخائرهم ومعداتهم”.

وعن أسباب مشاركة الطيران المصري في هذه الغارات، قال: “لقد تأكد لدينا أن إرهابيي المدينة يأوون عناصر متطرفة مصرية لديهم على علاقة بالتفجيرات التي تنفذ في مصر”، مؤكداً أن الضربات المصرية تأتي لصالح الأمن القومي المشترك للبلدين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق