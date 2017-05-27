27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: عدد ساعات العمل بالقطاع الخاص في رمضان 6 ساعات يومياً

بتاريخ أنحاء الوطن ،رمضان

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن عدد ساعات العمل بمنشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان، يبلغ 6 ساعات يومياً.

وحث أبا الخيل منشآت القطاع على الالتزام بذلك، وفقاً لما نص عليه نظام العمل.

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