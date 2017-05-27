فيديو | 5 أمور يجب مراعاتها لتحقيق السلامة في المنزل

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مقطع صوتي | الشيخ “المطلق” يهاجم ملاك القنوات...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- هاجم عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن
-
فيديو | مصر تواصل ضرباتها ضد معسكرات الإرهاب ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت، نجاح الضربات الجوية التي وجهتها لـ “مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية”
-
مركز الحرب الفكرية يطلق حملة “لنقف معاً ضد ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعدَّ مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع فيلماً قصيراً بعنوان “لا بقاء للإرهاب بعد
-
فيديو | مقطع متداول .. شابان يقلدان مؤذني الح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم يظهر شابين يقلدان مؤذني