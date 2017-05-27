صور | الهلال الأحمر يبدء بتنفيذ برنامج العمرة بـ 31 فرقة إسعافية و1600 متطوع

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة بشهر رمضان المبارك في المدينة المنورة لعام 1438هـ وذلك بناءً على ما اعتمده معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم .
أكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي مبينا بأنها تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة والتي تبدأ من ليلة شهر رمضان المبارك وتنتهي في السادس من شهر شوال.
ونوه السهلي إلى أن الخطة شملت تشغيل 4 عنايات طبية متقدمة في ساحات المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 14 مركزا إسعافياً داخلياً وبطريق الهجرة تحوي أكثر من 31 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز بالإضافة إلى 5 فرق استجابة متقدمة وفرق العنايات الطبية بالمسجد النبوي و مشيراً بأنه يقوم على تنفيذ هذه الخطة مايفوق ٤٠٠ فردا مكلفين بالعمل الإضافي.
و يتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً لتغطية صلاة التروايح والتهجد كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة و ليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة، مدعومين بما يفوق الخمسون آلية متقدمة التجهيز منها فرق متقدمة وعدد من سيارات القيادات و سيارات الخدمات المساندة وسيارات الإسعاف المجزه في مركز الإسناد الآلى، بالاضافة لاكثر من 1600 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع اقسامه وساحاته .
يتكون فريق الطوع النسائي من 950 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الأقسام النسائية و 650 متطوع رجالي يعملون في الأقسام الرجالية بالمسجد النبوي و تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة كما يشتمل التجهيز للتطوع على عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي .
وأبان السهلي بأنه تدار هذه الخطة من قبل غرفة عمليات المدينة المنورة بعدد يقارب الخمسون فرداً ومركز القيادات المتقدمة بالقرب من المسجد النبوي الشريف .
واختتم السهلي بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. معلا بن عليان الجابري والاشراف الفني من قبل فريق الشئون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية . مبينا ان جميع المراكز الاسعافية الدائمة التي لم تدرج في هذه الخطة قد اكملت جاهزيتها واستعدادتها وتم مضاعفة العمل خلال شهر رمضان المبارك.