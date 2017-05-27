27 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الادعاء الأمريكي: لبناني على صلة بحزب الله الإرهابي يعترف بضلوعه في غسيل أموال

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن الادعاء الأمريكي اعتراف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بحزب الله الإرهابي في تنفيذ مخطط لغسيل أموال “مخدرات” بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك .

وقال الادعاء الأمريكي إن جوزيف أسمر، وهو من بيروت ويبلغ من العمر 43 عامًا، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو .

وكان أسمر اعتقل في باريس في أكتوبر عام 2015 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد 14 شهرًا، ويواجه أسمر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ولم يتحدد موعد بعد للنطق بالحكم .

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