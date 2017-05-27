فيديو | “سيلفي” يسلط الضوء على معاناة المواطن في الحصول على منزل

(أنحاء) – متابعات :-
جسدت الحلقة الأولى من مسلسل “سيلفي” الذي يذاع على قناة MBC معاناة المواطن في الحصول على سكن حكومي من وزارة الإسكان، وذلك بعد إستيفاء كامل الأوراق المطلوبة.
وظهر ناصر القصبي، في دور المواطن الذي يركض لإكمال الأوراق المطلوبة من صكوك أرض وغيرها من الأوراق، حتى يمكنه الاستفادة من الفرص التي توفرها الوزارة للمواطنين المستحقين للحصول على سكن من الدولة.
وعرض مشهد من الحلقة حوارًا بين القصبي وموظف وزارة الإسكان، الذي تعامل معه بجفاء شديد، وأبدى تذمره من حضوره إليه، مدعيا أنه مشغول للغاية في دراسة عدد من المعاملات لمواطنين آخرين، وأنه مسؤول عن توفير السكن لـ 2 مليون مواطن.
لحظات كوميدية يمر بها للحصول على سكن جديد.. هل مررت بذلك الموقف من قبل؟https://t.co/n9NDg7yADw#سيلفي#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/TkfbKwTbqF
— MBC1 (@mbc1) May 27, 2017