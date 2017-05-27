فيديو | “سيلفي” يسلط الضوء على معاناة المواطن في الحصول على منزل

لحظات كوميدية يمر بها للحصول على سكن جديد.. هل مررت بذلك الموقف من قبل؟https://t.co/n9NDg7yADw#سيلفي#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/TkfbKwTbqF

— MBC1 (@mbc1) May 27, 2017