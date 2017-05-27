27 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “سيلفي” يسلط الضوء على معاناة المواطن في الحصول على منزل

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

جسدت الحلقة الأولى من مسلسل “سيلفي” الذي يذاع على قناة MBC معاناة المواطن في الحصول على سكن حكومي من وزارة الإسكان، وذلك بعد إستيفاء كامل الأوراق المطلوبة.

وظهر ناصر القصبي، في دور المواطن الذي يركض لإكمال الأوراق المطلوبة من صكوك أرض وغيرها من الأوراق، حتى يمكنه الاستفادة من الفرص التي توفرها الوزارة للمواطنين المستحقين للحصول على سكن من الدولة.

وعرض مشهد من الحلقة حوارًا بين القصبي وموظف وزارة الإسكان، الذي تعامل معه بجفاء شديد، وأبدى تذمره من حضوره إليه، مدعيا أنه مشغول للغاية في دراسة عدد من المعاملات لمواطنين آخرين، وأنه مسؤول عن توفير السكن لـ 2 مليون مواطن.

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