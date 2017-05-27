27 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إطلاق سراح 348 سجيناً بينهم 291 سعودياً من سجون المدينة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت لجان العفو عن السجناء بمنطقة المدينة المنورة، أمس السبت، أن 348 سجينا استفادوا من العفو الملكي وسيتم إطلاق سراحهم من السجون، وذلك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مساء الجمعة بمتابعة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لدراسة ملفات أكثر من 756 سجينا، ومعرفة الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي.

وخلصت اللجنة إلى استفادة 348 سجيناً منهم 291 سجيناً سعودياً، من العفو الملكي، وسيطلق سراحهم من سجون المدينة المنورة، ولا زالت لجان العفو بالمنطقة تدرس ملفات السجناء، وستواصل عملها على مدار الساعة بغية الإسـراع بالإفراج عنهم.

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