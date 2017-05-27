27 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تبوك.. مقتل شخص على يد آخر إثر مشاجرة قبل الإفطار

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت الجهات الأمنية في تبوك جريمة قتل وقعت عصر (السبت)، في أحد أحياء مدينة تبوك الجنوبية، إثر مشاجرة بين شخصين.

وأوضحت مصادر في معلومات أولية، أن شرطة المنطقة وقوة المهمات باشرت ‏موقع الجريمة، فيما نقل القتيل عن طريق الجمهور لأحد مستشفيات المنطقة.

وأضافت أن المشتبه به في جريمة القتل، نقل أيضًا بواسطة جهة حكومية للمستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة، فيما لم تصدر حتى الآن أية معلومات من الشرطة.

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