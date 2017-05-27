28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شبان يعتدون على رجال أمن بعد مطاردة عنيفة في الكويت
﻿

فيديو | شبان يعتدون على رجال أمن بعد مطاردة عنيفة في الكويت

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع فيديو مطاردة بين دوريات أمنية ومركبة تُقِلُ شباناً في الكويت، تطورت بترجل الشبان واعتدائهم على رجال الأمن بالضرب، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأظهر المقطع ملاحقة دوريات أمنية لشبان لمطالبتهم بالتوقف، غير أن المطاردين تجرأوا وترجلوا من سيارتهم، وتوجهوا لسيارة الشرطة، وأنزلوا رجال الأمن، واعتدوا عليهم بالضرب بالأيادي والعصي، فأطلق أحد رجال الأمن طلقات تحذيرية في الهواء، جعلتهم يتفرقون ويهربون من الموقع.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق