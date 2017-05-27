28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سرقة سيارة قطري بعد تعرضه لنوبة “تشنج” في رفحاء.. والجهات الأمنية تكثف البحث

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تكثف الجهات الأمنية مجهوداتها للبحث عن سيارة مواطن قطري تعرض لسرقة مركبته الخاصة في محافظة رفحاء قبل سفره للدوحة، فيما وجهت الجهات الأمنية بالبحث والتحري عن السيارة.

وتعرّض المواطن القطري ويدعى أحمد أبو بكر، لنوبة تشنج أثناء قيادة سيارته وهي من نوع “أودي” موديل 2009 في أحد شوارع محافظة رفحاء، فتركها وأوكل لصديق له إرسالها إلى الدوحة بعد سفره لكنه فوجئ بأنها فقدت بعدما ترك مفتاح السيارة فيها.

وتفاعل قائد الدوريات الأمنية بمحافظة رفحاء الرائد عبدالرحمن بن برغش التمياط، مع مناشدة المواطن القطري ووجه بالتعميم والبحث عن السيارة المفقودة وإعادتها له.

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