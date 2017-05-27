أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»سرقة سيارة قطري بعد تعرضه لنوبة “تشنج” في رفحاء.. والجهات الأمنية تكثف البحث
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“العمل والتنمية” تودع معاشات رمضان لمستفيدي ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع مبلغ معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان
-
في بيان وقعه المفتي ورئيس الشورى.. آل الشيخ ت...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض – وعد التركي : ــ نفت أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتساب أمير قطر
-
خالد الفيصل يطلق كتاباً جديداً لاستعراض ملامح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أطلق الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، كتاباً جديداً حمل عنوان: “إن لم
-
“الداخلية”: 9 طائرات ترصد الحالة الأمنية والم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أطلقت القيادة العامة لطيران الأمن، تسع طائرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية،