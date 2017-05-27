28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | سيارات تعكس خط السير على طريق عام في نجران.. ومناشدة للمرور بالتدخل
﻿

فيديو | سيارات تعكس خط السير على طريق عام في نجران.. ومناشدة للمرور بالتدخل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مواطن بمقطع فيديو ارتكاب عدد كبير من قائدي السيارات مخالفة السير عكس الاتجاه في طريق الأمير سلطان بنجران، وخطورة ذلك على السيارات الأخرى.

ووثق المواطن بجواله السيارات المخالفة، واحتمال وقوع الكثير من الحوادث، نتيجة ذلك.

 كما ناشد المواطن مدير مرور نجران، بتكثيف التواجد المروري في ذلك الطريق، كما طالب بعمل فتحة دوران تجنب السائقين السير بتلك الطريقة الخطرة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق