في بيان وقعه المفتي ورئيس الشورى.. آل الشيخ تتبرّأ من نسب أمير قطر إليها

(أنحاء) – الرياض – وعد التركي : ــ
نفت أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتساب أمير قطر إليها، وذلك في بيان توضيحي ، تم توقيعه من قبل مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ورئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ ، ووزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ ، وعدد من العلماء وصل عددهم 200 شخص .
وطالبت اسرة محمد بن عبدالرهاب من خلال البيان تغيير اسم مسجد في عاصمة قطر الدوحة ، يحمل اسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، إذ أن من يتولون الإمامه والخطابة في هذا المسجد لايمتون بصلة لنهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية والوسطية ، بحسب وصفهم .
وأوضحت الأسرة في بيانها أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبه من بني تميم. له 4 أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرة آل الشيخ، وهم حسين بن محمد بن عبدالوهاب. وتسمى ذريته (آل حسين) وحسن بن محمد بن عبدالوهاب. وتسمى ذريته (آل حسن) وعلي بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل علي) . وعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل عبدالله).
ودشن تركي آل الشيخ هاشتاق “#بيان_أسرة_ال_الشيخ” حيث كتب في تغريدة على حسابه في “تويتر” ، “قال تعالي: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه)، وقال رسول الله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر”.
وأضاف: “المأمول من حكومة قطر أن تنفذ ما ورد من طلبات مشروعة لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كما ورد بالبيان الذي نشرته الأسرة”.