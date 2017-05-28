28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل والتنمية” تودع معاشات رمضان لمستفيدي الضمان.. شاملة الكهرباء والغذاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع مبلغ معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم أكثر من 854 ألف أسرة مسجلة.

وأكدت الوزارة أن المعاشات تشتمل على دعم الكهرباء والغذاء والمعاش الضماني، وذلك بعد توحيد الاستحقاقات الشهرية للمستفيدين بمبلغ إجمالي موحد، بدءاً من شهر رمضان الجاري.

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