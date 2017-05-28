28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | مواطن سعودي يتعرض لإطلاق نار في أحد الفنادق بأمريكا

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعرض مواطن سعودي لإطلاق نار في أحد فنادق مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، من قبل شخصين دخلا إلى غرفته؛ بغرض السرقة؛ حيث أصيب على إثرها برصاصة في قدمه، فيما تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على أحد المشتبه بهم.

وذكرت مصادر أن شخصين في العشرينيات من العمر دخلا إلى غرفة المواطن السعودي بفندق “الشيراتون” ظهر يوم (الجمعة) الماضي وأطلقا عليه النار، لافتةً إلى أن الرصاصات التي خرجت من سلاح أحدهما أصابت المواطن برصاصة في قدمه، كما أصابت أحد اللصوص بإصابة خطيرة في قدمه أيضاً.

وأوضحت المصادر أن الشرطة الأمريكية تكثف البحث عن أشخاص على صلة بالواقعة، مبينةً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم على المواطن السعودي كان الغرض منه السرقة.

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