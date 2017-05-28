28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا تعلن حل نفسها

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت جماعة أنصار الشريعة في ليبيا والمرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، عن حل نفسها في بيان نشرته صفحات تابعه للجماعة في بنغازي الليبية.

وأوضح البيان، الذي حمل عنوان “الرسالة وصلت وجموع الشعب ستحملها”، عدة نقاط أهمها تاريخ تأسيس الجماعة، في ثمانيات القرن الماضي.

وقالت الجماعة في البيان، إنه لا يوجد داعي لوجودها بعد أن “وصلت رسالة دعوتهم لعامة الشعب وكلهم الآن حامل لها” على حد وصفهم.

يذكر أن جماعه أنصار الشريعة مصنفه جماعة إرهابية بحسب مجلس النواب الليبي وكانت تسيطر على مدينة بنغازي قبل أن تتمكن قوات الجيش من إخراجها بعد إعلان عمليه الكرامة عام 2014 بقيادة اللواء خليفة حفتر، في ذلك الوقت، ولا زالت هذه الجماعة تسيطر فقط على مدينة درنه شرقي ليبيا بعد خسارة مدينة بنغازي.

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