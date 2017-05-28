28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المفتي: الإكثار من العمرة فيه إضرار.. والصلاة والذكر في المسجد الحرام أفضل من ذلك

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن الإكثار من أداء العمرة في المواسم المزدحمة فيه إضرار بالناس.

وأضاف أن عمرة واحدة تكفي، وأن الصلاة في المسجد الحرام والذكر فيه أفضل من تأدية العمرة أكثر من مرة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر في حياته، وهي عمرة الحديبية في العام السادس، وعمرة القضاء في العام السابع، وعمرة الجعرانة في العام الثامن، والثلاث كن في ذي القعدة، والرابعة كانت مع حجة الوداع.

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