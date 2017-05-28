أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | معتمر مغربي معاق يطوف حول الكعبة على لوح خشبي صنعه بنفسه.. ويحلم بالحج
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | عرض مذهل من هيئة الترفيه في سماء...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- هنَّأت الهيئة العامة للترفيه سكان مدينة جدة بحلول شهر رمضان المبارك، من خ لال
-
فيديو | رجل أمن يصور السيارات المخالفة أثناء ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وثق مقطع فيديو صوره مواطن قيام رجل أمن بتصوير السيارات، أثناء وقوفه في
-
-
فيديو | سيارات تعكس خط السير على طريق عام في ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد مواطن بمقطع فيديو ارتكاب عدد كبير من قائدي السيارات مخالفة السير عكس الاتجاه