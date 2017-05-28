28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | معتمر مغربي معاق يطوف حول الكعبة على لوح خشبي صنعه بنفسه.. ويحلم بالحج

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر أحد المعتمرين “مبتور القدم” يطوف حول الكعبة المشرفة، بعد أن جلس على لوح خشبي مزود بأربعة إطارات صغيرة.

وبدا في الفيديو المعتمر -وهو من الجنسية المغربية ويدعى “محمد حميدي”- وهو يتحرك على اللوح بين الطائفين مستخدماً يديه لدفع اللوح، فيما تطوع عددٌ من المعتمرين بمساعدته على التحرك بسحبه من يديه.

وأبان “حميدي” أنه تعرض لحادث سير قبل نحو 17 عاماً تسبب في بتر رجله اليمنى، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه فضل الطواف بهذا اللوح الذي صنعه بنفسه، بدلاً من استخدام العربات الكهربائية المتوفرة بالحرم؛ طمعاً في الأجر والثواب من الله تعالى.

وكشف أنه يؤدي مناسك العمرة للمرة الثانية في حياته، ويحلم بأداء مناسك الحج قريباً، لافتاً إلى أنه يعيش حياته بشكل طبيعي ولديه خمسة أبناء.

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