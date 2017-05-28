أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مطوف الزعماء يكشف أبرز المواقف التي واجهها ودموع الرؤساء أمام الكعبة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الأمن العام: إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف الأمن العام اليوم الأحد عن أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها
-
المفتي: الإكثار من العمرة فيه إضرار.. والصلاة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن الإكثار من أداء العمرة في
-
الملك سلمان يوجه بعلاج طفل سيامي سوداني...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاج طفل سيامي سوداني، بأحد المستشفيات
-
صور | قصة سقوط طائرة في جدة قبل 58 عاماً.. وك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- روى الباحث في التاريخ السعودي عبدالله العمراني، قصة سقوط طائرة تدريب في منطقة “وادي