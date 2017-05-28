28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | منتخب الشباب يتعادل مع نظيره الأمريكي في كأس العالم.. ويتأهل لدور الـ16

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بلوغ دور الـ16 لنهائيات كأس العالم للشباب المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، بعد تعادله مع نظيره الأمريكي بهدف لهدف.

سجل المنتخب الأمريكي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 41 عن طريق “بروكس لينون”، وتعادل الأخضر للشباب عن طريق رأسية لمدافعة عبدالإله العمري في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، احتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، ومن ثم المنتخب السنغالي برصيد أربع نقاط، ثم الأخضر السعودي ثالثاً برصيد أربع نقاط؛ ليتأهل المنتخب السعودي كأفضل الثوالث لدور الـ16.

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