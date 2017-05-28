28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا تقول.. سمبوسة أم سمبوسك؟!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يدور لغط في السعودية هذه الأيام على شكل أسئلة لفظية واستفتاءات تويترية وحوارات واتسابية… حول: ماذا تقول .. سمبوسة أم سمبوسك؟

والسمبوسة أو السمبوسك أصولها هندية دون شك.. مثلها مثل معظم مكوّنات وأطباق المطبخ السعودي ذات الأصل الهندي .. ولعل الأرز وبهارات الكبسة هي أكبر دليل .. يختلف قليلاً عنهم مطبخ أهل الحجاز المتأثر أكثر بالمطبخ العثماني.

لعلّ أقدم مصدر قرأته يذكر السمبوسة هو كتاب رحلات ابن بطوطة الشهير، حيث يقول الرحّالة إنه وأثناء زيارته للحاكم محمد بن تغلق أنهم قدموا له طبقاً يدعى (ساموسا) وكان وصفه للطبق بأنه عبارة عن عجين محشو باللحم واللوز والفستق والجوز، يلفّ ثم يرمى في وعاء فخّاري مليء بالسمن المغلي!

السمبوسة تعد طبقاً انتشر بين المسلمين بالذات أثناء هجراتهم ولعلّ هذا ما يفسّر وجوده كطبق رئيسي في موائد رمضان الدينية الطابع بطبيعة الحال . فبسبب هذه الهجرات وصلت السمبوسة من الهند لجميع الدول العربية تقريبا .. بينما نقله المستعمرون الإنجليز (الذين كانو يحضرون معهم أيادي عاملة هندية لكل مستعمرة) لكينيا ومنها انتقل للصومال وجيبوتي حتى غدا من أساسيات المطبخ القرن إفريقي .. كما نقله الإنجليز بذات الطريقة لجنوب إفريقيا وأوغندا … ونقله المستعمرون البرتغاليون الذين استعمروا منطقة (قوا) الهندية إلى البرازيل وموزمبيق وأنقولا … كما أن السمبوسة طبق معروف ومألوف لدى دول أواسط وشرق وجنوب شرق آسيا … ونقله المهاجرون الهنود أيضاً إلى أمريكا وكندا .. لقد انتقل من موائد حكام الهند إلى جميع أنحاء العالم بشكل مبهر .. ينطقه الهنود هكذا (ساموسا) … ويحشونه بالبطاطس والخضروات.. بينما في السعودية يتم حشوه غالبا باللحم المفروم أو الجبن ويزدهر هذا الطبق وينتعش في رمضان دوناً عن بقية أشهر السنة.

في الحجاز ينطقونه سمبوسك.. لكنّهم ابتكروا نوعاً آخر من السمبوسك يزدهر في رمضان أيضاً أسموه (البّف)، والبفّ هو من ابتكارات أهل المدينة المنورة تحديداً يتم حشوه باللحم المفروم مع البيض المسلوق والبصل والبقدونس ثم يتم قليه حتى ينتفخ انتفاخاً شديداً ثم يتم إخراجه والتهامه.. وكلمة بف بالإنجليزية تعني انتفاخ الشيء كما في كلمة (بف بيستري) وهي المعجنات التي تنتفخ بعد خبزها.. ويبدو أن اسمه أتى من هنا.. والله أعلم.

نعود للّغط الذي يسود أنحاء السعودية الآن.. في الحجاز يقولون سمبوسك.. ولا يشبههم في هذا سوى نفس اللفظ باللغة العبرية.. أما باقي مناطق السعودية فينطقونه سمبوسة.. لا يشابههم في هذا سوى نفس اللفظ بالفارسية الإيرانية.. فمن أي حزب أنت عزيزي الصائم .. السمبوسة أم السمبوسك؟.

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