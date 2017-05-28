28 مايو 2017 مـ / موافق 2 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإعدام شنقاً لمتهم بقتل رجل أمن دهساً في الكويت | فيديو

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام مواطن أقدم على دهس رجل أمن؛ مما أسفر عن مقتله، خلال احتفالات العيد الوطني الكويتي عام 2016م.

واستندت المحكمة إلى ما ورد في تقرير الطب الشرعي من أنه مسؤول عن تصرفاته، وما جاء في التحقيقات واعترافات المتهم وما جاء فيها من تأثره بأفكار جماعات إرهابية متطرفة.

وكانت الشرطة الكويتية ألقت القبض على مواطن اقتحم نقطة شرطة مرور، خلال تأمين احتفالات العيد الوطني في دوار دسمان بمدينة الكويت في فبراير الماضي؛ مما أدى إلى وفاة شرطي وإصابة خمسة آخرين.

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