28 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد لحظة إفطار المرابطين على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصدت فقرة “لحظة إفطار” على قناة “الإخبارية”، تناول الجنود المرابطين على الحد الجنوبي إفطارهم على الخطوط الأمامية، مع المحافظة على أداء مهامهم الاستطلاعية والمراقبة.

وأظهرت الفقرة كيف يعد الجنود طعام الفطور، من القهوة العربية التي صنعوها على موقد غاز صغير، ثم العصائر والخبز وباقي الطعام الذي يتناولونه في زيهم العسكري، ثم لحظات انتظار وقت أذان المغرب.

وأكدت اللقطات مدى التلاحم والتعاون بين الضباط والجنود على اختلاف درجاتهم؛ فالكل يعمل لهدف واحد وهو الدفاع عن الوطن، ويجمعهم أذان الفجر لبدء الصيام وأذان المغرب لبدء الإفطار، مع الحرص على استمرار جاهزية الحراسة والمراقبة لصد أي عدوان من العدو.

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