28 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمم المتحدة تحذر: الكوليرا تهدد مليون شخص وآلاف الحوامل باليمن

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

حذرت الأمم المتحدة من تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق في اليمن، ما يهدد حياة أكثر من مليون شخص و100 ألف من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية .

وقد صدرت هذه الأرقام عن صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية الذي قال مديره إن هؤلاء النساء يحتجن إلى رعاية فورية.

وأكد المسؤول عن الاشتباه بألفي حالة إصابة بالكوليرا في اليمن يومياً، مشيراً إلى أن النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية هن الأكثر عرضة للإصابة بالكوليرا وخطر النزيف والتعرض للمضاعفات والموت أثناء الولادة.

وينتشر الكوليرا في اليمن بسرعة غير مسبوقة، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، مما أثار مخاوف المنظمات الدولية من خروجه عن السيطرة في غضون أشهر قليلة، خاصة مع التزايد المتصاعد يومياً للحالات المصابة بالإسهال المائي.

وبلغت حالات الوفيات جراء مرض الكوليرا أكثر من 440 شخصاً فيما يشتبه بأكثر من خمسين ألف حالة حتى الآن.

وتؤكد منظمة اليونيسف أن هذه الموجة من تفشي الكوليرا تمثل أسوأ أزمة صحية في اليمن.

وتتزايد حالات الإصابة بالمرض فيما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وهو ما يجعل القطاع الصحي غير قادر على مواجهة هذه الأزمة.

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