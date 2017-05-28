فيديو | محمد عبده يحكي قصة الأغنية الوطنية “نحن الحجاز ونحن نجد”.. وكيف كتبها القصيبي ليلجم “النعرات”

(أنحاء) – متابعات :-
روى الفنان محمد عبده قصة الأغنية الوطنية الشهيرة “نحن الحجاز ونحن نجد”، التي كتبها الراحل غازي القصيبي، في أزمة الخليج عام 1990.
وقال عبده في برنامج على “خليجية” عن الراحل القصيبي إن القصيدة جاءت في وقت حساس، وتحديدا في أزمة الخليج، حيث كثرت الدعاية المسيئة من الأعداء والمغرضين، بهدف خلق الاختلافات والنعرات بين أبناء الشعب.
وأضاف: “غازي القصيبي التقطها من زاوية رائعة وذكية جدا، يعني ما نفاها، لأنهم كانوا يقولون هذا الحجاز وهذا نجد، وهو قال: أجل، نحن الحجاز ونحن نجد، مجدٌ لنا وهناك مجدُ”.
وأردف أن هذه القصيدة ساهمت في توحيد ردة فعل الشعب في مختلف الأصقاع تجاه تلك الحملات حينما سمعوا الأغنية، وخصوصا الجنود والجيش، مؤكدا: “وأيضا ألجمت أبواق العدو”.
#فيديو
فنان العرب #محمد_عبده يتحدث عن #الراحل_غازي_القصيبي وأبياته الشهيرة "نعم نحن الحجاز ونحن نجدُ". pic.twitter.com/SkPIshFNRB
— خليجية (@Khalejiatv) May 28, 2017