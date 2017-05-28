28 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس الفرنسي يبرر مصافحته “غير البريئة” مع ترامب | فيديو

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – وكالات :-

برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحته الشديدة لنظيره الأميركي دونالد ترامب، وقال إنها كانت “لحظة حقيقة” تهدف إلى إظهار أنه ليس خصما ضعيفا.

وقال ماكرون لإحدى الصحف في فرنسا اليوم الأحد “مصافحتي له لم تكن بريئة.”

وأضاف الرئيس الفرنسي “لابد أن يظهر المرء أنه لن يقدم تنازلات صغيرة حتى لو كانت رمزية، لكنه لا ينبغي أن يفرط أيضا في الإعلان عن مثل هذه الأمور”.

وأكد مكتب ماكرون لوكالة أسوشيتد برس صحة التعليقات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وفي أول اجتماع بينهما، قبل قمة لحلف الناتو في بروكسل الخميس، صافح إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب بعضهما لفترة طويلة وبشدة حتى بدا ترامب يحاول تخليص يده من قبضة الرئيس الفرنسي.

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