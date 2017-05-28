28 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“ساما” تكشف عن قيمة أصول المملكة الاحتياطية في الخارج ونسبة التغير

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مؤسسة النقد العربي “ساما” إن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بلغ 1.8 تريليون ريال خلال شهر أبريل، بانخفاض مقداره 1.7% عن الشهر السابق مارس.

وأضافت أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بلغت 1.272 تريليون ريال، مقابل 1.304 تريليون في مارس، وبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 567.4 مليار ريال، ‏مقابل 567.1 مليار في شهر مارس.

وأوضحت أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، يشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

كما أشارت إلى أن الاحتياطي لدى صندوق النقد ارتفع إلى 7.25 مليار ريال بنهاية أبريل، مقابل 7.18 مليار ريال في مارس، فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى المملكة من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه منذ فبراير 2008، وفقًا لـ “الاقتصادية”.

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