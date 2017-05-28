فيديو | متحدث الحكومة البريطانية يزور”الديرة” في الرياض لشراء النعال والثوب.. ويجرب “الفروة”

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو ذهاب متحدث الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط إدوين سامويل، والذي اشتهر بحبه للمجتمعات الخليجية وإجادته اللغة العربية، عصر (الأحد) إلى الرياض القديمة، أو كما تعرف بـ “الديرة”.
وصوّر سامويل نفسه وهو يتجول بين محلات الديرة القديمة، موضحا أنه جاء إلى هنا لشراء الملابس الجديدة مع بداية دخول شهر رمضان المبارك، حيث اشترى “النعال”، ويبحث الآن عن شراء ثوب سعودي، كما قام بتجربة “الفروة” رغم الحر الشديد الذي تمر به المملكة، موضحا أنه عندما يزور بلدا ما يهتم بالانغماس في ثقافته وتراثه.
يُذكر أن إدوين سامويل اشتهر بمقاطعه التي ينشرها متحدثا باللغة العربية وتوثق طبيعة الحياة في المملكة ورغبته في تعلم الكثير من الأشياء فيها وزيارة العديد من معالمها.