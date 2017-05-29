29 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صحة جدة تنفذ عدة مبادرات في رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

تقوم صحة جدة ممثلة بإدارة التوعية الدينيّة بالعديد من المبادرات الرمضانية لهذا العام وذلك منذ بداية أول يوم من شهر الخير شهر الصيام والرحمه والغفران.

 وذلك كما هي العادة السنوية للإدارة حيث تقيم مشروع إفطار صائم في العديد من المستشفيات التابعة لصحة جدة وتوزيع 1300 وجبة رمضانية ساخنة بشكل يومي توزع على جميع المتواجدين في هذه المستشفيات من ذوي المرضى والزوار والمتواجدين في أقسام الطوارئ أو مساجد المستشفيات.

كما بدأت إدارة التوعية الدينية بمبادرة إقامة صلاة التراويح في مساجد المستشفيات والإشراف عليها وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار وذوي المرضى المتواجدين في المستشفيات وإضفاء الأجواء الروحانية اللائقة بهذ الموسم.

أما المبادرة الثالثة التي تقوم به فهي مبادرة الإفطار الدعوي (وهي برنامج يقدم في يوم واحد فقط خلال الشهر يصحبه فقرات ثقافية)  لبعض العاملين وفئة التمريض في المستشفيات يهدف للتعريف بشعيرة الصيام عند المسلمين.

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