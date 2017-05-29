29 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | انقلاب سيارة مسرعة إثر اصطدامها بأخرى متوقفة على جانب الطريق
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فيديو | انقلاب سيارة مسرعة إثر اصطدامها بأخرى متوقفة على جانب الطريق

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