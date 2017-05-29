29 مايو 2017 مـ / موافق 3 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة لهذا العام 1438 هـ،عبر الموقع الإلكترونيWWW.KKMAR.GOV.SA خلال الفترة 6 – 12 رمضان 14388 هـ ،وعلى مدار الساعة.

وبينت أنه يستوجب تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات .

وأشارت إلى أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .

ودعت الكلية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع ومعرفة شروط التسجيل والقبول عبر الموقعWWW.KKMAR.GOV.SA ،أو الاتصال بالرقم 01149183266.

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