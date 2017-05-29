29 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وافدون يغشون مياه زمزم ويبيعونها للمعتمرين.. والجهات الأمنية تطيح بهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بـ 4 وافدين امتهنوا تعبئة ماء زمزم مغشوشة، وباعوها بكميات كبيرة بعد تزوير ملصقات عبوات المياه.

وكان رجال البحث السري قد رصدوا الجناة، بطريق الصهوة في حي الجعرانة، وهم 4 يمنيين، استخدموا مصنعًا لتعبئة مياه عادية، في عبوات وضعوا عليها ملصقات مياه زمزم بالغش، وبكميات كبيرة وباعوها للمعتمرين، على أنها مياه زمزم الأصلية.

وعقب مراقبتهم وبخطة محكمة، ضبطهم رجال الأمن بالجرم المشهود، وضُبط المصنع الذي يزور ملصق المياه، وسُلموا لجهات الاختصاص، وتم إغلاق المصنع المخالف، ومصادرة جميع كميات عبوات مياه زمزم المغشوشة.

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