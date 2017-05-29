أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مجلس الوزراء يثمِّن ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة والولايات المتحدة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | رصد متسللين حوثيين على حدود المملكة.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف مقطع فيديو محاولة أشخاص يرجح أنهم تابعون لميليشيا الحوثيين والمخلوع علي صالح، التسلل
-
فيديو | وافدون يغشون مياه زمزم ويبيعونها للمع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أطاحت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بـ 4 وافدين امتهنوا تعبئة ماء زمزم مغشوشة، وباعوها
-
“المرور” يكرم أحد أفراده بعد إنقاذه أطفال محت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم (الاثنين) تكريم أحد أفرادها، العريف عيد المطيري، بعد تدخله
-
قطر تسيء للملك سلمان عبر كاريكاتير عن “اعتدال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- لم تعد حجة الاختراق واختلاق الأعذار صالحة للاستعمال بعد تكشف كثير من الحقائق إبان