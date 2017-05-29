القصبي يعلق على حلقة المثيرة للجدل من “سيلفي” | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
علق الفنان ناصر القصبي على حلقة هذا اليوم من مسلسله “سيلفي3” الذي يبث على قناة “MBC”، والتي حظيت بمتابعة واسعة وأثارت الكثير من الجدل، لما ناقشته من قضايا حساسة بخصوص بعض المثقفين في المملكة وتصادمهم بأفكار بعضهم.
وكتب القصبي على حسابه بـ “تويتر” تغريدة ساخرة: “والله يا أنا مبتلش بحلقة اليوم. الليبراليين (شيعة وسنه) شابين علينا والبدو ماقصروا. وبعض الناس ملبدين ومتشققين من الوناسه ويحارشون من بعيد”.
وكانت حلقة اليوم قد دارت حول كاتبين صحفيين ينتميان إلى التيار الليبرالي، يدخلان في صراع محتدم، في ظل اختلاف وجهات نظرهما ودخول أخي واحد منهما وابنه على الخط، ما أدى إلى إلغاء زواج ابن أحدهما من ابنة الآخر.
ناصر القصبي يقصف الجبهة !#سيلفي#رمضان_يجمعنا
للمزيد https://t.co/9il1JLVmbz pic.twitter.com/0B0VSOPY4o
— MBC1 (@mbc1) May 29, 2017
الليبرالية من وجهة نظر نويصر !#سيلفي#رمضان_يجمعنا
للمزيد https://t.co/Jxw2a5DlxB pic.twitter.com/AxopmpZqAs
— MBC1 (@mbc1) May 29, 2017