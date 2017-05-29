29 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رصد متسللين حوثيين على حدود المملكة.. ونيران المدفعية تستهدفهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مقطع فيديو محاولة أشخاص يرجح أنهم تابعون لميليشيا الحوثيين والمخلوع علي صالح، التسلل من الحدود اليمنية إلى داخل الحدود السعودية، فيما أُطلقت عليهم نيران المدفعية لمنعهم.

ويتكرر مثل هذا المشهد كل فترة وأخرى؛ حيث يحاول أشخاص تابعون للميليشيات الحوثية التسلل وتجاوز الحدود السعودية، وتتعامل معهم القوات المسلحة بكل حسم، حسب ما يقتضيه الموقف.

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