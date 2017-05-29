30 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد جهود وعفوية رجال الأمن في توجيه المعتمرين بالحرم المكي
﻿

فيديو | شاهد جهود وعفوية رجال الأمن في توجيه المعتمرين بالحرم المكي

بتاريخ فيديو

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق