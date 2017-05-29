30 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عائلة تميم تعتذر لخادم الحرمين الشريفين عن الرسوم المسيئة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر فرع «احمد بن علي» من أسرة «آل ثاني»، عائلة أمير قطر «تميم بن حمد آل ثان»، اعتذارا مكتوبا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عما تم تداوله من رسوم مسيئة للذات الملكية، كما اعتذرت أيضا لشعب المملكة.

كما اعتذرت العائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، عن حزمة الممارسات المسيئة، لرموز الدولة من قبل مغردين محسوبين علي قطر.

وتذيل البيان الذي اصدرته عائلة «تميم» توقيعات بأسماء أفراد العائلة المشاركين في الاعتذار.

يذكر أن قطر تواصل الإساءة عبر منصتها الإعلامية «قناة الجزيرة» لملوك ورؤساء الدول العربية.

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