30 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“رامز تحت الأرض” يتسبب في غرامة ضخمة لـ “كهربا”

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

وقع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، غرامة مالية على محمود عبد المنعم ” كهربا ” لاعب الفريق تقدر بـ 500 ألف جنيه بسبب ظهور اللاعب فى إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن ناديه.

وظهر ” كهربا ” فى برنامج المقالب رامز تحت الأرض الذى يقدمه الممثل رامز جلال، وتواجد  بصحبة لاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا.

 

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