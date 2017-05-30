30 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أمير تبوك يوجه بعلاج طفل كفيف بعدما استمع لتلاوته للقرآن.. ويهديه قلمه الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

 وجه الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، بعلاج طفل كفيف في أي مكان داخل المملكة أو خارجها، بعدما استمع لقراءته للقرآن في الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، مانحاً إياه قلمه الخاص؛ تكريماً له.

ويظهر مقطع فيديو ملاطفة الأمير فهد بن سلطان للطفل معاذ الجهني، البالغ من العمر 7 سنوات، بعد تلاوته للقرآن في الحفل، ليمنحه قلمه ويقول له: “أهديك قلمي الخاص تكتب به بعدما يعود إليك بصرك، لذلك احرص عليه لا يضيع منك، أو يأخذه أحد”.

فيما أكد أمير المنطقة في حديث وجهه لولي أمر الطفل أنه سيأمر بعلاج ابنه، بحيث يعود إليه بصره في أقصر فترة علاجية ممكنة، سواءً كان ذلك العلاج داخل المملكة، أو خارجها.

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