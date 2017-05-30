30 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي ولي العهد: هناك الكثير من النقاط المشتركة بين المملكة وروسيا.. ويجب تجاوز كل الخلافات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين المملكة وروسيا، ويجب تجاوز كل الخلافات، لافتاً إلى أنه لا يوجد تناقض بين المملكة وروسيا في سوق النفط.

ومن جانبه عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره للمملكة على دورها في التعاون بين أوبك والدول المنتجة للنفط، مضيفاً: “علاقتنا بالمملكة تتطور بنجاح كبير، واتفاقات الطاقة لها أهمية كبرى لبلدينا”.

كما شدد بوتين خلال لقاءه ولي ولي العهد محمد بن سلمان على أهمية علاقة بلاده مع المملكة، مضيفاً: “ننتظر زيارة الملك سلمان إلى موسكو”.

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