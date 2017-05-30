فيديو | “بول بوجبا” لاعب “مانشستر” يتناول الإفطار بالمسجد النبوي ويلتقي بالشيخ الحذيفي

(أنحاء) – متابعات :-
زار الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المدينة المنورة أمس (الإثنين)، بعد انتهائه من أداء العمرة، وتناول طعام الإفطار في المسجد النبوي كما التقى بالشيخ علي الحذيفي.
وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر”، بوجبا وهو يجلس في المسجد النبوي بين عددٍ من المصلين يتناول طعام الإفطار مستمعاً لأذان المغرب، تطبيقاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار.
كما أظهرت صورة متداولة اللاعب الفرنسي بجوار إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، وظهر الاثنان مبتسمين.
يذكر أن بول بوجبا قاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على أياكس أمستردام الهولندي في المباراة النهائية، وسجل اللاعب أحد هدفي المباراة.