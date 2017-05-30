صورة للملك سلمان في حديث جانبي مع ولي العهد وولي ولي العهد بعد جلسة الوزراء أمس تجذب المغردين

(أنحاء) – متابعات :-
حظيت صورة جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس (الإثنين(، بتداول واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأظهرت الصورة الملك سلمان في حديث جانبي مع عضديه، فيما ينصت ولي العهد وولي ولي العهد لحديث خادم الحرمين في حرص واهتمام، لتلقى الصورة إعجاب واهتمام المغردين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استهل جلسة مجلس الوزراء بقصر السلام في جدة يوم أمس، بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام.