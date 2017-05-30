30 مايو 2017 مـ / موافق 4 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجبيل.. الإطاحة بوافد آسيوي يدّعي تقديم الرقية الشرعية للنساء ويتحرش بهن

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الأجهزة المختصة بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية القبض على وافد آسيوي يدعي تقديم الرقية الشرعية للنساء ويستغل ذلك للتحرش بهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرقية الشيخ ناصر بن بطي الخالدي أن التنسيق والتعاون الأمني بين الهيئة وشرطة محافظة الجبيل ساعد في الإطاحة بوافد آسيوي يدعي رقية النساء ويتحرش بهن.

وحذر الخالدي من الانسياق خلف المشعوذين والسحرة، داعياً الجميع للاتصال بالرقم الموحد لرئاسة الهيئة لتقديم أية بلاغات أو شكاوى حول هذه المخالفات، ولا سيما أن النظام يمنع ممارسة الوافدين للرقية الشرعية.

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