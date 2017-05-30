فيديو | انتشار “الصراصير” في أطعمة ومشروبات بوفيه بالحناكية.. وأمانة المدينة تتفاعل

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، وأظهر انتشار “الصراصير” بين الأطعمة والمشروبات التي يقدمها أحد البوفيهات على أحد الطرق السريعة بمحافظة الحناكية الواقعة على طريق المدينة – القصيم، فيما تفاعلت أمانة منطقة المدينة المنورة مع المقطع وقامت بإغلاق المحل.
وأظهر المقطع بوفيهاً بإحدى الاستراحات يديره عامل وافد، بينما تنتشر “الصراصير” في جنبات المحل وداخل ثلاجة المشروبات كما توجد داخل عبوة جبنة، حيث يتم تجهيز السندوتشات والأطعمة للمستهلكين في ظل انتشار هذه الكميات الكبيرة من “الصراصير”.
بدورها، تفاعلت أمانة منطقة المدينة المنورة مع المقطع، وأفادت أن بلدية الحناكية باشرت الموقع وقامت بإغلاق المحل، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.
إشارة للمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي
قامت أمانةالمدينةممثلةببلديةالحناكيه بإغلاق الموقع وتم تطبيق لائحةالغرامات والجزاءات البلدية pic.twitter.com/pVk6EswKEV
— أمانة منطقة المدينة (@AmanaAlmadinah) May 30, 2017