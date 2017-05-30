أنت تتصفح:الرئيسية»فيديو»فيديو | تقرير عن أبواب ومداخل المسجد الحرام ومهام موظفيها المكلفين بحراستها
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