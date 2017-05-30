31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السجون” توضح حقيقة مقطع احتجاج النزلاء في إصلاحية الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت حقيقة مقطع الفيديو المتداول لأعمال شغب واحتجاج مجموعة من النزلاء داخل إصلاحية الرياض.

وأفاد بأن شعبة مكافحة الممنوعات التابعة للإصلاحية ضبطت عاملاً آسيوياً يتبع شركة تنفذ أعمال النظافة داخل الإصلاحية وهو يحاول تهريب كمية من الحشيش المخدر كان يخفيها في حذائه، ويريد تسليمها لنزيل من نفس جنسيته، والذي سيسلمها بدوره لأحد نزلاء جناح 17 خلال فترة التشميس اليومية.

وأضاف أن الشعبة ضبطتهما متلبسين بالجريمة التي تورط فيها عدد من نزلاء الجناح، فحاولوا الاعتداء على مدير الشعبة ولم ينجحوا في ذلك، فعملوا على تأليب الرأي العام وقلب الحقائق، لافتاً إلى آن الجناح الذي يقيمون فيه مخصص لقضايا السرقات والسطو وليس لقضايا القتل كما زعموا.

وأكد العميد بن نحيت أن الجهة المختصة في المديرية حضرت للإصلاحية وتحققت من الوقائع، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت تورط خمسة نزلاء في الواقعة وتم تسليمهم مع المضبوطات للجهة الأمنية المختصة.

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