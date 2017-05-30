31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بيان هام

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

بعض الناس يقلك الـ ٤٠٠ مليار اللي دفعتها السعودية لأميركا كافية لسداد ديون العرب. ويأتي آخر يقلك أموال العرب ضاعت. ويأتي ثالث يتساءل ليش ما دفعوها لفلسطين

الملاحظة الأولى : هذه أموال السعوديين وليست أموال العرب ونحن من نقرر صرفها لا أنتم. فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة الثانية : السعوديين ما خلفوكم ونسيوكم. فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة الثالثة : ما صرفته السعودية من هبات وقروض للدول العربية يوازي ال ٤٠٠ مليار فعلا دفعتها للحكومات العربية وليس لحلفاء مباشرين، لكن للأسف هناك من ينكر الجميل وللأسف هناك من أهدر الأموال داخل الدول الممنوحة وهناك من سرقها، وهذه ليست مسؤوليتنا بل مسؤوليتكم. فيا ريت تنضبوا (ويستثنى من هذا الانضباب الأشخاص المحترمين)

الملاحظة الرابعة: السعودية ستستمر في تقديم الهبات والقروض للجار القريب والجار البعيد. فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة الخامسة: يا ريت من يطرح هذه التساؤلات عن السعودية يطرح نفس التساؤلات داخل بلده، بلدك يا حبيبي الفساد والهدر دابحها طول عرض. عندنا دول عربية لا تجرؤ ان تتساءل  عن نشاطات جيشها التجارية والاقتصادية واين تذهب مداخيلها، ودول أخرى لا يستطيع المستاء من زيارة ترمب السعودية أن يحكي مع سائق نائب في البرلمان أو مع طباخ رئيس الحزب او الطائفة. فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة السادسة: أغلب من يهاجمون زيارة ترمب للسعودية يحلمون بفيزة عمل للسعودية أو فيزة هجرة لأميركا. فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة السابعة: هناك دول عربية نفطية (العراق، ليبيا، الجزائر)، شعوبها آكلة خرا قبل الربيع العربي وبعده، قبل ١١ سبتمبر وبعدها، في الخمسينات والستينات سموا دول الخليج (اللي هي دول نفطية) دول رجعية وسموا دي الدول (اللي هي برضو دول نفطية) دول تقدمية، ولله الحمد ما قدمته الدول الرجعية لشعبها وللعرب ولفلسطين يفوق بأضعاف ما قدمته الدول التقدمية لشعوبها وللعرب ولفلسطين. أيها العربي الحنجوري لماذا لا تذهب إلى العراق وليبيا والجزائر وتقول لهم نفطكم هو نفط العرب وأموالكم أموال العرب وسددوا ديوننا وحلوا مشاكلنا. وبالمناسبة هناك أكثر من دولة عربية وإسلامية قدمت لها دول الخليج مشاريع ومنح وقروض، لكن الدول العربية النفطية (التقدمية) لم تقدم لها سنت او ابتسامة. فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة الثامنة: ليش بعض الدول او بعض الشعوب وقت السياسية بدها تكون وطنية ووقت الاقتصاد بدها تكون عربية. بمعنى لما اطلب مساعدته في مواجهة عدوي يقول لي انه مصالحه كمصري او كلبناني او كعراقي او كتونسي لا تقتضي ذلك، لكن لو الحديث انتقل الى الاقتصاد نفس الشخص يكلمك عن اقتصاد العرب وضرورة الوحدة العربية، وهو قبل ٥ دقايق كان مستخري العرب وبيقول انه فينيقي وفرعوني وسومري ومن الطوارق. طبعا هذا السؤال يحكي عن اشخاص وليس عن شعوب . فياريت هؤلاء الأشخاص ينضبوا.

الملاحظة التاسعة: موضوع فلسطين. شوف يا حبيبي . ما قدمناه لفلسطين مالا ودما وجهدا نتشرف به، ومهما عملنا حنعتبر نفسنا مقصرين، في المقابل هناك عرب بيطالبوا بطرد الفلسطينيين من بلدهم وهناك عرب بيعاملوا الفلسطينيين بأبشع وأحط أشكال العنصرية، وبعض العرب اعتبروا حالهم في تحالف اقليات مع إسرائيل ضد العرب، وبعض العرب اشتغلوا عملاء رسميين في الموساد وبرواتب رخيصة. هؤلاء بالذات ما يحق لهم يزايدوا علي في موضوع فلسطين وبعضهم لم يقدم لفلسطين الا الغدر والخيانة، فيا ريت ينضبوا.

الملاحظة العاشرة: وهي الأهم، يا اهبل، ال ٤٠٠ مليار مقسمة الى ٤ أقسام، نصفها تقريبا شراء سندات الخزانة، وهذه عملية استثمارية مربحة دولتك انت داخلة فيها مثلنا. القسم الثالث -وهو الاقل – شراء أسلحة، وبرضو دولتك يا اهبل يا ابن الأهبل داخلة فيها او تتمناها، القسم الرابع، عبارة عن استثمارات في البلدين، وكذلك الأمر يا أهبل يا ابن الأهبل يا حفيد الهبل دولتك داخلة فيها او تتمناها. فيا ريت تنضب او تاكل خرا بعد الافطار.

الملاحظة الـ ١١ : حكاية انه ترمب وأسرته حصلوا على هداية شخصية بمليارات كذب بواح لسبب بسيط . انه القانون الاميركي يحظر على الرئيس وأسرته تلقي هدايا تتجاوز قيمتها مبلغ معين (اظن ١٥٠٠ دولار او ما شابه)، اكثر من ذلك لا بد ان يفصح عنها واذا افصح عنها قد يجبر على اعادتها او قد تستلمها الدولة لتضعها لاحقا في متحفه الرئاسي. واذا لم يفصح عنها قد يدخل السجن. مثلا الوسام او القلادة التي البسها الملك سلمان لترمب ستشاهدها في متحف ترمب الرئاسي بعد انتهاء ولايته الذي ستشيده الدولة الاميركية كما تفعل مع كل رئيس سابق.

الملاحظة الـ١٢ : هذه الصفقات استثمارات بين دول وليس بين اشخاص لا يهم ان بقى ترمب او رحل، فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة الـ ١٣ : نفس المتباكي على ال ٤٠٠ مليار كان كاتب قبلها بأسابيع انه دول الخليج فلست . طب لو فلسنا ودفعنا ٤٠٠ مليار معناها لما نرتاح حندفع ٤٠٠ تريليون، فيا ريت على من قالوا اننا فلسنا ان ينضبوا.

الملاحظة الـ ١٤ : لما تكون حاطط صورة نصرالله او خامنئي او بشار الأسد وتقعد تكتب بوستات عن مصلحة السعودية بحجة انك خايف عليها . لازم تعرف انه شكلك جدا خرا. ونصيحتي ركز على حالك ومصالحك لانه الايام الجاية ستكون سوداء جدا عليكم، فيا ريت تنضبوا.

الملاحظة الـ ١٥: ييجي واحد يقلك انه اتنصب عليكم في ال ٤٠٠ مليار .. هذا بالذات لا ترد عليه لأنه حمار رسمي باستمارة. وييجي واحد يقلك الصفقة دي عشان حماية دول الخليج، ده بالذات كذلك لا ترد عليه لأنه اكتر من اللي قبله حمار، لانه لو ما كان حمار كان فهم انه السياسة مصالح وخدمات متبادلة وهناك امثلة تنطبق على حلفاؤه.

الملاحظة الأخيرة: هذا البوست مش موجه لشعوب او لدول، بل موجه ضد افراد بعينهم في اكثر من دولة، تنطبق عليهم مقولة “القافلة تسير والكلاب تنبح” – يستثنى من ذلك المغرر بهم – لذلك ان عادوا ما عدنا لانه ما في احد قاريهم . والسلام على من اتبع الهدى.

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