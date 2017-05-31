فيديو | “النعيمي” : فصلت من عملي مرتين وكنت أقسم التفاحة على أسرتي .. وهذا أول راتب تقاضيته

(أنحاء) – متابعات : ــ
روى المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، مقتطفات من قصة كفاحه منذ أن كان طفلًا في سن الحادية عشرة من عمره، وحتى وصوله إلى أعلى الوظائف الحكومية، مؤكدًا أنه بدأ حياته في مهن بسيطة، لاكتساب بعض الريالات من أجل الإنفاق على والده ووالدته وزوجة أبيه.
وكشف النعيمي، في برنامج “من الصفر”، الذي يعرض على قناة “MBC”، أن أول راتب تقاضاه خلال عمله بإحدى الشركات الصغيرة للبترول كان 90 ريالًا، وهو في سن الحادية عشرة. وكان والده يقسمها إلى؛ 20 ريالًا لوالدته، و10 ريالات لزوجة أبيه، و10 ريالات له، و50 ريالًا لمصاريف المنزل.
وأكد النعيمي أنه تعرّض للفصل من العمل بعد 9 أشهر فقط بإحدى شركات البترول، بسبب صدور أوامر حكومية بفصل من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
بعدها اضطر للذهاب إلى قاعدة أمريكية في المنطقة الشرقية آنذاك، والتقدم لطلب وظيفة بسبب حاجة أسرته إلى المال؛ حيث قبلوا توظيفه، لكونه كان ماهرًا في الحساب واللغة الإنجليزية والعربية.
وتابع قائلا: “الضابط المسؤول كان يأتي بالطائرة إلى القاعدة كل أسبوع، ويعطيه تفاحة في كل مرة، فيذهب بها إلى البيت ويقسمها على أسرته، لكن في إحدى المرات حينما حطت الطائرة بالقاعدة ذهب إليها سريعًا وقفز بداخلها لمقابلة الضابط، لكنه تفاجأ بعدم بوجود ضابط آخر برتبة أعلى ليبدي غضبه، ويطلب فصله من العمل”.
رحلة وزير البترول السابق في المسار العملي وقصة فصله مرتين #من_الصفر pic.twitter.com/cyth0IVfFK
— من الصفر (@MinAlsefer) May 28, 2017
المهندس علي النعيمي يروي قصة اصطياد الذئب بعد فقدان بعض من غنمهم #من_الصفر pic.twitter.com/htIJRxP1yE
— من الصفر (@MinAlsefer) May 27, 2017