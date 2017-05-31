31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع مؤثر لشاب رفض اصطحاب أمه بالسيارة لإرضاء زوجته

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

لم تتمالك النساء المصريات دموعهن أمام امرأة انهمرت في البكاء بسبب توبيخ زوجة ابنها داخل سوبر ماركت، في برنامج “الصدمة” المذاع على قناة “mbc”.

وأظهر مقطع الفيديو امرأة وهي من ممثلي البرنامج، تبكي بحرقة، بعدما رفضت زوجة ابنها أن تصعد معهما في السيارة، وطلب الشاب من والدته أن تلحق به بسيارة أجرة، ما أثار غضب وصدمة الزبائن داخل المكان، وقام البعض بتوبيخه ومساعدة الأم .

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