31 مايو 2017 مـ / موافق 5 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المليحي يحصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف
﻿

المليحي يحصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف

بتاريخ مجتمع

(أنحاء) – جدة : ــ

حصل الكاتب في صحيفة “أنحاء” الأستاذ منصور المليحي على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى بتقدير امتياز في تخصص إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة كلية الإدارة والاقتصاد في رابغ.

وصحيفة “أنحاء” تتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق